重要通告 港股直擊

浙江滬杭甬(00576)公布，就分拆間接附屬公司浙商證券在上交所獨立上市之建議，已取得中國證監會批准。

該公司指出，分拆A股上市之最終發售規模、發行價及其他詳情仍然有待訂定，將會在適當時候另行發表公告。