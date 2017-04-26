今日 18:15
重要通告
港股直擊
長城汽車(02333)公布，今年首季股東應佔盈利19.55億元(人民幣‧下同)，按年下跌18.42%，每股盈利21.416分。
期內，營業總收入233.19億元，按年上升11.68%。
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