重要通告 港股直擊

友邦保險(01299)公布截至2月28日止首季，新業務價值8.84億美元，創新高，按實質滙率按年增長53%，按固定滙率增長55%。集團表示，其中大多數個別市場均錄得強勁的雙位數字增長。

期內，新業務價值利潤率49.2%，按年減2.4個百分點，按固定滙率則跌2個百分點。

期內，年化新保費按年增長61%至17.79億美元，按固定滙率計算則增長62%，由活躍代理生產力水平顯著提升、活躍代理人數增加及夥伴分銷渠道錄得優秀增長所帶動；總加權保費收入62.47億美元，按實質及固定滙率計均升24%。而按新業務保費現值基準呈報的利潤率在首季持續強勁，錄得9%。

友邦表示，亞洲經濟增長持續強勁，內需是區內增長的主要動力，而區域內對出口的需求繼續迅速增加，儘管歐美兩地的政局持續不明朗，亞洲政策制定者在貨幣和財政政策方面擁高度靈活性，可於未來一段時間逐步作出主動應對，以支撐當地增長來源。經濟增長加上財富日增的複合優勢，促使人壽保險的滲透率上升，標誌着友邦保險未來的可觀增長潛力。

將離任集團的友邦首席執行官兼總裁杜嘉祺(Mark Tucker)表示，與繼任人黃經輝(Ng Keng Hooi)一起緊密工作以確保過渡平穩有序，很高興這項工作將較原定計劃提早完成，黃經輝將於6月1日起正式出任新職務，杜嘉祺則自當天起至8月底止繼續出任友邦的董事，並擔任非執行職能。