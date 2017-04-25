今日 13:05
重要通告
港股直擊
新疆新鑫礦業(03833)公布，今年首季股東應佔虧損2878.57萬元(人民幣‧下同)，去年同期錄得虧損8198.12萬元。
期內，營業收入1.7億元，按年下跌37.24%。
兩電利潤新協議 冀減電費5%
今日信報
新界5上車屋苑400萬內僅6伙
邱禮濤不理標籤 以電影為人民服務
愛拉
｜
今日信報
老特晒冷拚稅改 大戶忙做春江鴨
習廣思
｜
今日信報
老特超級周 市場好擔憂
Why China’s beverage tycoon is blasting
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
大企業須保護個人資料
StartupBeat
全球高增長難復再
格羅斯
｜
財富管理
【盤房來料】下半場仍有機會破頂
即巿股評 ｜ 今日 12:59
Facebook刪泰漢直播殺女嬰片段
時事脈搏 ｜ 今日 11:28
梁頌恆游蕙禎今早被警員上門拘捕
時事脈搏 ｜ 今日 09:47
開市焦點:歐美股爆升 恒指撲24656阻力
港股直擊 ｜ 今日 08:29
永利澳門母公司首季業績勝預期
國際財經 ｜ 今日 09:31
【EJFQ信析】美減稅漠視財赤 港元弱利淡後市
即巿股評 ｜ 今日 07:12
審計署:啟德郵輪碼頭去年旺季使用率僅38%
時事脈搏 ｜ 今日 12:42
梁游被拘 梁國雄:始作俑者是政府
時事脈搏 ｜ 今日 13:49
陳茂波:樓市風險正在加大
香港財經 ｜ 今日 13:22
黃錦星:實際電費視乎新機組投資等
香港財經 ｜ 今日 10:00
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞