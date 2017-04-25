重要通告 港股直擊

中國高速傳動(00658)就以6.07億元(人民幣．下同)出售南京船用全部權益一事作出澄清，指認購人為獨立第三方；代價以南京船用公允價值來釐定；出售事項不構成須予公布交易。

此外，集團強調南京船用於出售前一直處於淨虧損狀態，預期出售可改善集團財務表現，料獲收益4900萬元人民幣，集團認為出售按公平基準商定，符合集團及股東整體利益。

集團亦稱，董事會日後或會考慮出售處於虧損的若干子公司或資產。如要進行任何可能出售子公司或資產的行動，在適當及必要情況下，將會遵守上市規則的必要規定。