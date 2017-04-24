重要通告 港股直擊

協盛協豐(00707)公布，該公司已全數支付收購亞視銷售股份及債務的代價。根據法庭今日頒令，法庭已經撤去亞視臨時清盤人。有關亞視清盤呈請的押後聆訊日期已定於5月15日。

為完成亞視的重組安排，該公司全資附屬公司星鉑須辦妥一連串主要安排，包括將向亞視債權人提呈並須獲法庭批准的債務償還安排；法庭頒令撤回對亞視發出的清盤呈請；重組亞視的董事會；亞視在新董事會的管理層領導之下恢復正常運作。

該公司認為，上文所述有關該公司進行收購事項的最新進展狀況，不會對其業務運作產生嚴重影響。