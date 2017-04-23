今日 18:26
重要通告
港股直擊
滙豐控股(00005)宣布，接獲非執行董事華爾士通知，其今日已向董事會呈辭，以專注發展其他事務，即時生效。
因此，華爾士將不會在4月28日舉行的股東周年大會上尋求重選，其於2016年1月1日加入董事會。
永升：有線削200人 三年扭虧
今日信報
超級英雄的傲慢與偏見
占飛
｜
今日信報
內銀害慘國指 大市望見轉機
信析
｜
今日信報
抱緊好股有好報
方立祺
｜
今日信報
騰訊網遊贏條街 唔信網易無翻身
習廣思
｜
今日信報
全球穩步擴張 樂觀看股市
Karsten Junius
｜
財富管理
公共年金作退休支柱
林冠良
｜
財富管理
流着諾基亞的血
StartupBeat
多位民主派議員發起遊行
時事脈搏 ｜ 今日 13:47
陳家強:港已具所有條件成大灣區金融中心
香港財經 ｜ 今日 12:58
朱民:特朗普政策是全球最大不確定性
中國財經 ｜ 今日 11:34
中保監要求全行業進一步加強風險防控工作
中國財經 ｜ 今日 16:05
洪崎:民行會繼續走出去
中國財經 ｜ 今日 12:44
肖捷冀與世行就一帶一路等倡議開展合作
中國財經 ｜ 今日 18:51
陳茂波:本港稅制漸見不足
香港財經 ｜ 今日 11:24
【新股追蹤】泰和小貸明招股 入場費2707元
港股直擊 ｜ 今日 16:48
滬迪士尼樂園已接待逾850萬名旅客
中國財經 ｜ 今日 13:20
滙控非執董華爾士呈辭
重要通告 ｜ 今日 18:26
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞