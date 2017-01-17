今日 07:48
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港股直擊
旭輝(00884)宣布，將於下月16日贖回全部2019年到期、本金額為4億美元、年息8.875厘的優先票據，贖回價相當於本金額104.438%，另加應計及未付利息。
完成贖回後，所有已贖回票據將予註銷。
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