重要通告 港股直擊

安東油田服務(03337)公布，截至去年12月底止，第四季新增訂單約3.35億元(人民幣．下同)；其中，國內新增訂單約1.78億元，海外新增訂單約1.57億元。

截至去年底，該公司在手訂單約31.58億元；其中，國內在手訂單約6.29億元，海外在手訂單約25.29億元。

該公司展望2017年第一季，國內將保持穩健的市場策略，重點抓住優勢市場機會，加強化學增產技術及自主技術產品的推廣應用；海外方面，隨着油價的逐步回升，重點關注伊拉克市場的新增市場機會及「一帶一路」等新興市場機會。