重要通告 港股直擊

金隅股份(02009)發盈喜，預計截至2016年12月底止全年股東應佔淨利潤按年增加在20%至45%之間。

該公司2015年錄得股東應佔淨利潤20.17億元(人民幣‧下同)，每股盈利0.21元。

該公司解釋，盈利增加主要由於與冀東發展集團的戰略重組，促使核心區域水泥市場秩序逐漸好轉，水泥和熟料價格趨於理性。

此外，該公司強化內控管理，深入實施統一管理，積極挖掘潜在機會及降低消耗，控降成本費用，水泥和熟料銷售的毛利率按年增加，水泥板塊利潤按年大幅增加。