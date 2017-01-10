訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 07:35 重要通告 港股直擊

復星認購葡萄牙銀行供股 持股增至不逾30%

復星國際(00656)宣布，認購葡萄牙商業銀行(Banco Comercial Português, S.A，簡稱BCP)不多於43.77億股供股，完成後持有BCP股權增加至不逾30%。

供股價每股0.094歐羅，相當於當地時間1月9日收市價折讓38.6%。集團預期，供股最高對價5.31億歐羅。

集團表示，完成後，BCP將成為集團一項重要投資，成為協助集團在歐洲及非洲拓展業務的綜合金融服務平台。相信BCP的國際綜合金融服務業務將進一步與集團中國動力嫁接全球資源的能力相協同。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。