重要通告 港股直擊

復星國際(00656)宣布，認購葡萄牙商業銀行(Banco Comercial Português, S.A，簡稱BCP)不多於43.77億股供股，完成後持有BCP股權增加至不逾30%。

供股價每股0.094歐羅，相當於當地時間1月9日收市價折讓38.6%。集團預期，供股最高對價5.31億歐羅。

集團表示，完成後，BCP將成為集團一項重要投資，成為協助集團在歐洲及非洲拓展業務的綜合金融服務平台。相信BCP的國際綜合金融服務業務將進一步與集團中國動力嫁接全球資源的能力相協同。