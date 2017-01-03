重要通告 港股直擊

東北電氣(00042)宣布，按每股2.35元向海航酒店集團配售1.36億股新H股，佔已發行股本34.55%及擴大後股本13.49%，集資約3.2億元。

配股價較上周五(2016年12月30日)收市價每股2.61元有約9.96%折讓。

集團表示，所得款項淨額約3.13億元，擬用作補充公司資本，其中約3400萬元用於償還銀行貸款及其他借款，約900萬元用於採購新設備及升級現有生產線，約1.6億元用於購置新物業以作為總部或分支機構辦公室用途，約1.1億元用於補充公司營運資金。