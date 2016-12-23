重要通告 港股直擊

中能國際(01096)公布，以現金總代價3億元，向Hyper Venture Group收購Wealthy Fortress Investment的100%股權。

Wealthy Fortress Investment為投資控股公司，其主要資產為於中國營運公司16%股權，而中國營運公司主要從事儲存、運輸及銷售天然氣及液化石油氣。

該公司指出，鑑於其製造及銷售休閒鞋履、服裝及相關配飾業務錄得虧損，董事相信，業務多元化拓展至其他範疇符合集團的利益，並將繼續物色機遇以進一步擴展能源相關業務。